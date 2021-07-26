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أمير الكويت والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

07:04 م الإثنين 26 يوليه 2021
أمير الكويت والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الكويت - (أ ش أ):

بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

واستعرض أمير الكويت - حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية - القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، واطمأن العاهل الأردني من جانبه على صحة أمير الكويت.. متمنيا أن تحقق الكويت وشعبها كل التقدم والازدهار.

وأعرب أمير الكويت عن بالغ شكره وتقديره لأخيه الملك عبد الله الثاني على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

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الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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