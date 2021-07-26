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الجزائر: تعليق صلاة الجماعة في المساجد بعد تفشي كورونا

06:01 م الإثنين 26 يوليه 2021
الجزائر: تعليق صلاة الجماعة في المساجد بعد تفشي كورونا

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر اليوم الاثنين، تعليق صلاة الجماعة في مساجد المحافظات التي يشملها حظر التجوال الذي أقره رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بعد الارتفاع القياسي في إصابات فيروس كورونا المستجد.

كانت الحكومة الجزائرية قررت أمس الأحد، بتوجيهات من الرئيس تبون، العودة لفرض المزيد من القيود في 35 محافظة من أصل 58 لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم، بعد تسجيل ارتفاع قياسي في عدد إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وكشفت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها اليوم عن إجراءات مصاحبة أخرى تكمن في تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها توقيت حظر التجوال الجزئي (من الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا)، ورفع شعيرة الآذان بالنسبة للصلوات المعلقة مع مراعاة صيغة "الصلاة في بيوتكم " مرتين في آخر الأذان، وتعليق التعليم القرآني بجميع الفضاءات، إلى جانب غلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بجميع المحافظات المعنية.

فيروس كورونا الجزائر المساجد وزارة الأوقاف الجزائرية

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