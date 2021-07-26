"الرئاسي الليبي" يدعو الأطراف التونسية للاحتكام للغة الحوار

طرابلس - (د ب )

قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني: "إن المجلس يراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس".

وفي تصريح نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اليوم الاثنين، دعا الكوني، جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل، مؤكداً أن مايحدث في الشقيقة تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى، لكون تونس مثال وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة.

من جهة أخرى، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن رفضه لقرارات قيس سعيد.

كان الرئيس التونسي قد أعلن مساء أمس الأحد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.