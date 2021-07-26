Masrawy logo white

ألمانيا تهب تونس أسرّة طبية ومستلزمات صحيّة

04:29 م الإثنين 26 يوليه 2021
ألمانيا تهب تونس أسرّة طبية ومستلزمات صحيّة

مطار تونس قرطاج

حلّت صباح اليوم الاثنين بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية ألمانية محمّلة بأسرّة طبية ومعدات ومستلزمات صحية واختبارات تحليل سريع ضد فيروس كورونا ممنوحة من جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19، حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.

وتوجهت رئاسة تونس إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ببالغ الشكر والتقدير على هذه المبادرة التضامنية التي تعزز روابط الصداقة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين.

وتم تسلّم هذه المعدات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وبيتر بروغل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس.

مطار تونس مستلزمات صحيّة ألمانيا طائرة عسكرية ألمانية

الخبر التالى:

الرئيس اللبناني يصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا