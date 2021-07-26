أحمد قذاف الدم: تونس تشهد يومًا جديدًا.. حماها الله وفق أحرارها

وكالات:

علق أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية، على تطورات الأحداث الأخيرة في تونس عقب إصدار الرئيس التونسي مجموعة قرارات أمس الأحد على رأسها حلّ البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كتب قذاف الدم، في منشور على فيسبوك،:" بعد عشر عجاف من إدارة الفوضى في تونس، وبعد أن بلغ السيل الذبى، شعب تونس الحر يجبر الرئيس قيس سعيد على حسم الأمر، وهو يلبي.

فقد اختاره الشعب، وخرج من وسط الجماهير التي ترفض من ينوب عنها أو يمثلها، ويبقى الولوج لدولة الجماهير هو الحل، فلا نيابة عن الشعب.. حمى الله تونس، ووفق الأحرار.. إنه يوم جديد".