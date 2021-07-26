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وزيرة خارجية جنوب السودان تبحث في القاهرة تطورات سد النهضة

01:07 م الإثنين 26 يوليه 2021
وزيرة خارجية جنوب السودان تبحث في القاهرة تطورات سد النهضة

سد النهضة

القاهرة- (د ب أ):

وصلت وزيرة خارجية دولة جنوب السودان، بياتريس واني، إلى القاهرة اليوم الإثنين قادمة من تركيا فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام تبحث خلالها دعم علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وتلتقى وزيرة خارجية جنوب السودان خلال زيارتها للقاهرة عددا من كبار المسؤولين، والشخصيات، خاصة فى إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لبحث دعم علاقات التعاون في جميع المجالات، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .

كانت الوزيرة التقت وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أثناء زيارته لجوبا أواخر يونيو الماضي، حيث أجرى الجانبان مشاورات بشأن تدعيم التعاون الثنائي، وانعقاد اللجنة العليا المشتركة والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو بالقاهرة، ومناقشة أزمة سد النهضة.

سد النهضة وزيرة خارجية جنوب السودان جنوب السودان بياتريس واني

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