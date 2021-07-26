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بداية من أول أغسطس.. التحصين شرط لدخول المناسبات واستخدام وسائل النقل العام في السعودية

12:52 م الإثنين 26 يوليه 2021
بداية من أول أغسطس.. التحصين شرط لدخول المناسبات واستخدام وسائل النقل العام في السعودية

وزارة الداخلية السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن سريان قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ يوم الأحد القادم الموافق الأول من أغسطس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين عن الوزارة أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وزارة الداخلية السعودية وسائل النقل العام السعودية التحصين المعتمد من وزارة الصحة

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