Masrawy logo white

تونس: منع موظفي رئاسة الحكومة من الالتحاق بعملهم والجيش الوطني يؤمن المقر

11:57 ص الإثنين 26 يوليه 2021
تونس: منع موظفي رئاسة الحكومة من الالتحاق بعملهم والجيش الوطني يؤمن المقر

تونس

وكالات:

مُنع موظفو رئاسة الحكومة التونسية من الالتحاق بعملهم بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الاثنين، وتم تأمينه من قبل وحدات الجيش الوطني، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الأحد، عن عدة قرارات من بينها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي فورا وتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن تونسية ومطالبة الآلاف من المواطنين بحل البرلمان والإطاحة بالحكومة.

تونس أحداث تونس الحكومة التونسية الجيش التونسي

الخبر التالى:

البرلمان الفرنسي يوافق على تطبيق قواعد أكثر صرامة لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا