تونس: منع موظفي رئاسة الحكومة من الالتحاق بعملهم والجيش الوطني يؤمن المقر

وكالات:

مُنع موظفو رئاسة الحكومة التونسية من الالتحاق بعملهم بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الاثنين، وتم تأمينه من قبل وحدات الجيش الوطني، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الأحد، عن عدة قرارات من بينها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي فورا وتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن تونسية ومطالبة الآلاف من المواطنين بحل البرلمان والإطاحة بالحكومة.