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المفوضية العراقية: ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر القادم

09:24 ص الإثنين 26 يوليه 2021
المفوضية العراقية: ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر القادم

العراق

بغداد-(أ ش أ):

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، التزامها بإنجاز كافة التجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يوم 10 أكتوبر القادم.

وأوضحت المفوضية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أنه تم تشكيل لجان رصد مركزية وفرعية في المحافظات تتولى مهمة مُتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى الالتزام بالنظام الانتخابي.

وأشارت إلى أنه يتم أيضا التعاون مع أمانة بغداد لتنسيق العمل لمتابعة آلية الترويج في الشوارع والساحات في عموم أرجاء العراق، وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الإعلام والاتصالات بهدف المُساندة في متابعة أساليب الترويج من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

هذا المحتوى من

Asha
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