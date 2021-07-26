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باكستان تُسجل 3 آلاف و752 إصابة جديدة و32 حالة وفاة بكورونا

08:20 ص الإثنين 26 يوليه 2021
باكستان تُسجل 3 آلاف و752 إصابة جديدة و32 حالة وفاة بكورونا

فيروس كورونا

إسلام آباد-(أ ش أ):

سجل المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، 3 آلاف و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و8 آلاف و446 شخصا.

وأفاد المركز، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الإثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و48 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 927 ألفا و599 حالة، بعدما تماثلت 1641 حالة للشفاء.. مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا يبلغ 57 ألفا و799 حالة.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة الباكستانية باكستان

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إجمالي المتعافين

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