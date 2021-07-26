قوات من الجيش التونسي تمركزت حول مقر وزارة الداخلية
تونس-(أ ش أ):
تمركزت قوات من الجيش التونسي حول مقر وزارة الداخلية بوسط العاصمة.
جاء ذلك عقب إعلان الرئيس التونسي بعض القرارات مساء الأحد، تتعلق بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وكانت قوات الجيش قد تمركزت في وقت سابق من الليلة أمام العديد من المؤسسات الحيوية، منها مبنى البرلمان ومبنى التليفزيون الحكومي.
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