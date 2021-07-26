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عربات للجيش التونسي تطوق مبنى البرلمان بعد قرارات قيس سعيد

01:45 ص الإثنين 26 يوليه 2021
عربات للجيش التونسي تطوق مبنى البرلمان بعد قرارات قيس سعيد

قيس سعيد

وكالات:

طوقت عربات للجيش التونسي، مساء الأحد، مبنى البرلمان بعد إعلان رئيس البلاد، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

واتخذت سلطات تونس إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان حيث أظهرت مقاطع فيديو منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة مدرعات عسكرية وعناصر من قوات الأمن أمام مقر المؤسسة التشريعية وسط ترحيب من الناس المحتشدين في الشوارع بقرارات سعيد.

وقال شاهدان لوكالة "رويترز" إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.

قيس سعيد تونس أحداث تونس الجيش التونسي البرلمان التونسي

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