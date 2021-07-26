Masrawy logo white

أول تعليق من الإخوانية توكل كرمان على إقصاء حكومة النهضة في تونس

12:29 ص الإثنين 26 يوليه 2021
أول تعليق من الإخوانية توكل كرمان على إقصاء حكومة النهضة في تونس

الناشطة اليمنية توكل كرمان

وكالات:

سخرت الناشطة اليمنية المنتمية إلى جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، توكل كرمان، من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان التونسي، وإقالة رئيس الحكومة، ورفع الحصانة عن كل النواب.

وقالت في تدوينة على "فيس بوك"، اليوم الاثنين إن "الروبوت قيس بن سعيد يجمد البرلمان التونسي ويقيل الحكومة، حين تستمع إلى خطاباته تشعر أنك أمام روبوت تمت صناعته وبرمجته في مصنع رديء للغاية، الحرية لتونس".

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية"، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس، اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

وتوعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمواجهة أي ما قد يطرأ من أعمال عنف وتخريب، عقب قراره بإقالة رئيس الحكومة التونسية، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

وقال سعيد، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد إن "من يطلق رصاصة واحدة ستواجهه قواتنا المسلحة والأمنية بوابل من الرصاص".

توكل كرمان حكومة النهضة تونس الرئيس التونسي أحداث تونس قيس سعيد البرلمان التونسي

الخبر التالى:

"خطر داهم"..نص دستوري اعتمد عليه الرئيس التونسي في إقصاء الإخوان

كورونا.. لحظة بلحظة

38

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

283985

إجمالي الإصابات

16481

إجمالي الوفيات

227490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجلالرئيس التونسي يعلن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا