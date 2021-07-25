الرئيس التونسي يقرر تولي السلطة التنفيذية بعد إقالة رئيس الحكومة

تونس - (أ ش أ):

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وأن لا تسكت عن الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء ملفاتها.

كما أعلن سعيد، خلال اجتماع عقده مساء اليوم مع القيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى كذلك السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية.