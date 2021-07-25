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أول رد من رئيس حركة النهضة التونسية على قرار سعيد بتجميد عمل البرلمان

11:22 م الأحد 25 يوليه 2021
أول رد من رئيس حركة النهضة التونسية على قرار سعيد بتجميد عمل البرلمان

راشد الغنوشي

وكالات:

أكد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، رفض الاعتراف بقرار الرئيس قيس سعيّد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب.

وقال الغنوشي، في تصريحات لوكالة رويترز، إن المؤسسات مازالت قائمة.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية"، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس، اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

راشد الغنوشي أحداث تونس حركة النهضة التونسية قيس سعيد تونس

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