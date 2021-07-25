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الرئيس التونسي: الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية

11:02 م الأحد 25 يوليه 2021
الرئيس التونسي: الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية

قيس سعيد

وكالات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن من يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين سيطلق عليه الجيش وابلاً من الرصاص، مضيفًا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها".

وتابع في كلمة للأمة مساء الأحد، أن الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية وسيطبق القانون على الجميع.

وقال إن الإجراءات المتخذة اليوم ليست تعليقًا للدستور، وأن هناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعًا لمنع الدم في البلاد.

وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، إثر الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومته، وأعلن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية.

وأعلن قيس سعيد، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم.

وذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

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