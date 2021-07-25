الرئيس التونسي يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة

وكالات

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، إثر الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومته، وأعلن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية، حسبما ذكرت العربية.

وأعلن قيس سعيد، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم.

وقال إن الإجراءات المتخذة اليوم ليست تعليقًا للدستور.

وذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.