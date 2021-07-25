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الرئيس التونسي يعلن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب

10:44 م الأحد 25 يوليه 2021
الرئيس التونسي يعلن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات:

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية"، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس، اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

قيس سعيد تونس مجلس النواب حزب النهضة التونسي أحداث تونس

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