Masrawy logo white

الجزائر تعدل مواقيت حظر التجوال بعد تزايد إصابات كورونا

09:59 م الأحد 25 يوليه 2021
الجزائر تعدل مواقيت حظر التجوال بعد تزايد إصابات كورونا

الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديل مواقيت حظر التجوال بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، وجاء قرار الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد

وأصبح التوقيت الجديد لحظر التجوال يمتد من الساعة الثامنة ليلا حتى السادسة من صباح اليوم التالي بعدما كان من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا في 19 محافظة.

من جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة اليوم الأحد، 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 18 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 162 ألفا و155.

وذكرت الوزارة في بيان لها عن رصد 21 حالة وفاة جديدة بزيادة 5 حالات عن يوم أمس ليبلغ مجموع الوفيات 4 آلاف و63. فيما أشارت إلى تعافي 626 حالة جديدة للشفاء وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 110 آلاف و577.

وبحسب الوزارة، يتواجد 45 مريضًا بمصلحة العناية المركزة.

الجزائر إصابات كورونا حظر التجوال فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

283985

إجمالي الإصابات

16481

إجمالي الوفيات

227490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا