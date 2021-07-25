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قائد القيادة المركزية الأمريكية: سنواصل ضرباتنا الجوية في أفغانستان

09:57 م الأحد 25 يوليه 2021
قائد القيادة المركزية الأمريكية: سنواصل ضرباتنا الجوية في أفغانستان

الجنرال كينيث ماكينزي

واشنطن - (أ ش أ):

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أن بلاده ستواصل ضرباتها الجوية دعما للقوات الأفغانية في حال استمرت هجمات حركة طالبان.

وقال ماكينزي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد إن انتصار حركة طالبان ليس حتميا وهناك طريق قد يصل بنا إلى حل سياسي للحرب في أفغانستان.

وأشار إلى أن حكومة أفغانستان ستخضع خلال الأيام المقبلة لاختبار قاس، مبينا في الوقت ذاته أن حركة طالبان تسعى إلى فرض سيطرتها الكاملة على قندهار لكن سيتم منعها.

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كينيث ماكينزي أفغانستان القيادة المركزية الأمريكية حركة طالبان

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