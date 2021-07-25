إلقاء شاب من أعلى بناية.. عنف النهضة التونسية يُعيد للأذهان جرائم إخوان مصر (فيديو)
وكالات
قارن تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مشهد إلقاء أحد عناصر حركة النهضة التونسية بمتظاهر من فوق مبنى بمدينة القيروان الأحد، بأفعال الإخوان في مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأعاد مشهد إلقاء أحد أنصار حركة النهضة التونسية لأحد المحتجين من على سطح بناية، إلى الأذهان واقعة مشابهة وقعت عام 2013 في مصر، وكان صاحبها أحد أتباع جماعة الإخوان الإرهابية.
ويظهر مقطع فيديو التقط اليوم خلال المظاهرات التي تجتاح تونس، شاب وهو يسقط من أعلى البناية بعدما دفعه أحد أعضاء النهضة، وسط صيحات استهجان المحتجين.
وكان أحد عناصر الجماعة الإرهابية في مصر، ألقى بأطفال من أعلى سطح بناية في يوليو 2013، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة محمود حسن رمضان بالإعدام شنقًا، ونفذ حكم الإعدام في 7 مارس 2015.
25 جويلية 2021: أحد عناصر حركة النهضة الإخواني يلقي محتجا من فوق مبنى بالقيروان— شوقي (@Boukacheche_TN) July 25, 2021
03 جويلية 2013: إخوان مصر يلقون بمواطنين من أعلى مبنى بسيدي حابر ويجهزون عليهم حال وقوعهم
الاخوان دمويون، إرهابيون.. في كل زمان ومكان
ناس بكري قالوا: قارين على فرد مدّب#ناس_بكري_سخوطات_هموم_جامدة pic.twitter.com/mikMtslMYZ
هذا المحتوى من
الخبر التالى:السودان: تمديد الطوارئ الصحية في ولاية البحر الأحمر
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان