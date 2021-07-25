تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين لأول مرة منذ شهور

صنعاء - (بي بي سي)

جرت في اليمن صفقتان لتبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي الحرب هناك ألا وهما قوات حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والمسلحين الحوثيين.

وقد جرت عملية التبادل عند خطوط المواجهة للحرب الممتدة، منذ عام 2014، حسبما أفادت التقارير الواردة.

وبوساطة من زعماء العشائر في محافظة البيضاء، وسط اليمن، جرى تبادل 9 أسرى بين الطرفين كما تم تبادل عددٍ مماثل في محافظة مآرب، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء وهي أعداد صغيرة مقارنة بالصفقة التي تعود إلى أكتوبر الماضي وتم بمقتضاها تبادل أكثر من ألف سجين.