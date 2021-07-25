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جنوب أفريقيا تسجل نحو عشرة آلاف إصابة جديدة بكورونا و287 وفاة

08:34 م الأحد 25 يوليه 2021
جنوب أفريقيا تسجل نحو عشرة آلاف إصابة جديدة بكورونا و287 وفاة

فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج - (أ ش أ):

أفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا اليوم /الأحد/ أنه تم تسجيل تسعة آلاف و718 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و 377 ألفاً و 823 شخصاً.

وذكرت صحيفة ذا ساوث أفريكان الجنوب أفريقية أنه تم تسجيل 287 وفاة أخرى مرتبطة بكورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 69 ألفاً و 775 وفقًا لوزارة الصحة الوطنية.

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جنوب أفريقيا جوهانسبرج فيروس كورونا المعهد الوطني للأمراض المعدية

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