جنوب أفريقيا تسجل نحو عشرة آلاف إصابة جديدة بكورونا و287 وفاة

جوهانسبرج - (أ ش أ):

أفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا اليوم /الأحد/ أنه تم تسجيل تسعة آلاف و718 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و 377 ألفاً و 823 شخصاً.

وذكرت صحيفة ذا ساوث أفريكان الجنوب أفريقية أنه تم تسجيل 287 وفاة أخرى مرتبطة بكورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 69 ألفاً و 775 وفقًا لوزارة الصحة الوطنية.