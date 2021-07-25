ماليزيا تحقق رقمًا قياسيًا في إعطاء لقاحات كورونا للمواطنين

كوالالمبور - (د ب أ)

قال الوزير المنسق للجنة التطعيم الوطنية لمكافحة كوفيد-19 في ماليزيا خيري جمال الدين إن ماليزيا حققت رقما قياسيا في إعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين.

وذكرت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد عن الوزير قوله إنه تم إعطاء 507 آلاف و50 جرعة يوم الخميس الماضي في رقم قياسي، مع حصول 335 ألفًا و977 شخصًا على الجرعة الأولى و171 ألفا و73 شخصًا على الجرعة الثانية.

وحتى الخميس الماضي، تم إعطاء أكثر من 8ر7 مليون جرعة، ما يرفع إجمالي الجرعات المستخدمة إلى أكثر من 16 مليون جرعة.

ووفقا للصحيفة، بلغ معدل التطعيم في المتوسط خلال يوليو الجاري 357 ألفا و64 جرعة في اليوم، مقارنة مع 169 ألفًا و175 جرعة يوميًا في يونيو، بزيادة بلغت 111%.

وقال جمال الدين إنه "حتى الآن تلقى 7ر46% ممن سجل للحصول على تطعيم جرعة واحدة على الأقل"، مضيفًا أن هناك أكثر من 2200 مركز تطعيم على مستوى البلاد.