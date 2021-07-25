السودان يؤكد أهمية اتفاق منطقة التجارة القارية الأفريقية

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد مستشار رئيس الوزارء السوداني الدكتور آدم حريكة أهمية اتفاق منطقة التجارة القارية الأفريقية بالنسبة للسودان.

وقال حريكة - خلال ورشة عمل عقدت، اليوم الأحد، في الخرطوم حول منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا - "إن الاتفاق يأتي في فترة مهمة وتمكن السودان من الاستفادة من سلسلة القيمة المضافة مستقبلا، حيث تمُرّ المواد عبر سلسلة من النشاطات، وفي كل نشاط منها يكتسب المنتج قيمة أكبر".

وأضاف أن افريقيا خطت بذلك خطوة كبيرة، وأن الاتفاقية وسيلة لتحقيق هدف كبير وهو تسهيل التجارة القارية، منوها باستفادة القطاع الخاص والعام من اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.. مؤكدا أن ذلك الاتفاق يمكن الصادرات السودانية من الوصول إلى السوق الإفريقي والإقليمي.

ومن جانبه، أعرب رئيس الغرفة القومية للمصدرين بالسودان عمر بشير خليفة عن شكره للعون الأفريقي المستمر، لافتا إلى أنهم كغرفة مصدرين عانوا كثيرا في فترة النظام البائد من الدخول للأسواق المختلفة بسبب سياسات النظام.

وأكد العودة للأسواق العالمية مرة أخرى، لافتا إلى أن أكبر مهدد يواجه قطاع التصدير، الحواجز الجمركية والضريبية في المنطقة الإفريقية.