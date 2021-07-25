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وزارة الدفاع التركية تؤكد استمرار عملياتها في شمال سوريا

07:06 م الأحد 25 يوليه 2021
وزارة الدفاع التركية تؤكد استمرار عملياتها في شمال سوريا

وزارة الدفاع التركية

أنقرة - (د ب أ)

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، استمرار عملياتها في شمال سوريا، وذلك عقب إعلان الوزارة عن مقتل جنديين تركيين هناك بالأمس.

وقالت الوزارة في بيان أن "العمليات التي أطلقتها القوات المسلحة التركية ضد الإرهابيين الذين أصابوا سيدة بريئة في منطقة درع الفرات مستمرة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس السبت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين، جراء هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات".

وأوضحت أن سبعة مدنيين أصيبوا بجروح اليوم الأحد في قصف صاروخي من جانب عناصر مسلحة تصنفها أنقرة على أنها جماعات إرهابية، على مدينة عفرين، شمالي سوريا الواقعة ضمن منطقة عملية "غصن الزيتون".

وزارة الدفاع التركية أنقرة سوريا تركيا القوات المسلحة التركية الإرهاب

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