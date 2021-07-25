السعودية تسجل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة السعودية 1194 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالمملكة 518 ألفا و143 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (499129) حالة بإضافة (1164) حالة تعاف جديدة.. فيما بلغ عدد الوفيات (8167) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة.

من جانبه.. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة حققت نجاحات في الخطة الصحية خلال موسم حج هذا العام، وكانت محل إشادة عالمية، مؤكداً أن المنحنى الوبائي في المملكة الآن ثابت ومستقر.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول في العالم سجلت إصابات كثيرة بالمتحور "دلتا" تجاوزت الـ 50% وقد تصل إلى 80%، وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة.