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رئيس الحكومة الليبية: الجنوب يعاني بسبب سنوات الحرب والانقسام

05:40 م الأحد 25 يوليه 2021
رئيس الحكومة الليبية: الجنوب يعاني بسبب سنوات الحرب والانقسام

عبدالحميد الدبيبة

سبها - (أ ش أ):

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، إن ما تعانيه المنطقة الجنوبية ما هو إلا نتاج سنوات من الحرب والانقسام» خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن وجود الحكومة بالكامل في مدينة سبها «دليل على عزمنا المضي لمساعدة الجنوب.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبي، اليوم الأحد، فأن الدبيبة جدد في كلمته خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المنعقد اليوم في مدينة سبها، على أنه لا حرب في ليبيا بعد اليوم في سبها ولا في غيرها، والتزام الحكومة بتأمين المنطقة الجنوبية.

وأشار الدبيبة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل الآن على استكمال خطتها الأمنية لدعم مديريات الأمن لمكافحة الجريمة والإرهاب في الجنوب وفي كل ليبيا وكذلك تأمين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل في المنطقة الجنوبية.

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عبدالحميد الدبيبة الحكومة الليبية ليبيا مدينة سبها

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