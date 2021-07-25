قتلى وجرحى في قصف صاروخي لمدينة عفرين شمال غربي سوريا

دمشق - ( د ب أ )

قتل شخصان وأصيب ثمانية بجروح نصفهم من الأطفال اليوم الأحد في قصف مدفعي على مدينة عفرين بريف حلب شمال غربي سوريا اليوم الأحد.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية " قتل شخصان على الأقل وأصيب ثمانية آخرين، بينهم أربعة أطفال وامرأتان ، في قصف بصواريخ جراد على مدينة عفرين مصدره مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ".

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " تعرضت المدينة لستة صواريخ واحد منها طال مركز الدفاع المدني في المدينة، ومنازل مدنيين تعرض البعض منها لأضرار كبيرة ".

من جانبه قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة في تصريحات لـ(د.ب.أ) أن " فصائل الفتح المبين والقوات التركية ردت بقصف مواقع قوات قسد في قرى منطقة تل رفعت ".

وأضاف " فصائل الفتح المبين قتلت ستة من عناصر قسد وأصابت آخرين بجروح جراء تدمير موقع عسكري لهم".

وتشهد مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي تصعيداً كبيرا منذ يوم أمس بعد استهداف قوات قسد لعربة تابعة للجيش التركي ومقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين ورد الجيش التركي باستهداف مناطق سيطرة في ريف حلب الشرقي والشمالي بعشرات القذائف الصاروخية.

وتشارك القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة وقوات قسد السيطرة على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي.