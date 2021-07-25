"الصحة الليبية" تطالب بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد بسبب تفشي كورونا

ليبيا - (أ ش أ)

طالبت وزارة الصحة الليبية، الحكومة اليوم الأحد بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد بعد تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة علي الزناتي - في تصريح أورده تلفزيون 218 الليبي - أهمية التحصين ضد فيروس كورونا لخلق مناعة مجتمعية للقضاء على هذا الوباء.

ووجه "الزناتي" - أثناء اجتماعه مع اللجنة العلمية ولجنة الوبائيات لدراسة الوضع الوبائي الحالي - بوضع التوصيات العاجلة للسيطرة على انتشار الفيروس، وفي مقدمتها إنشاء مراكز للعزل داخل جميع المؤسسات العلاجية، للرفع من السعة السريرية والتواصل مع العاملين بمراكز العزل والفلترة وحل مشاكلهم.