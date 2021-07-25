مظاهرات في تونس تطالب بإسقاط الحكومة ومحاسبة حركة النهضة (فيديو)
وكالات
خرج الآلاف في تونس اليوم الأحد، احتجاجًا على سياسة حركة النهضة التونسية، وحكومة هشام المشيشي، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة البرلمان بباردو، مطالبين بحله، فيما هاجم متظاهرون مقرات حركة "النهضة" في عدد المدن.
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.
وانطلقت الاحتجاجات في كل من سوسة وصفاقس والكاف، بنفس الشعارات، وهتف المحتجون:"يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح"، و"الشوارع والصدام حتى يسقط النظام"، واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذي وصلت نسبة البطالة فيه 20 في المئة، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.
#تونس_تنتفض_ضد_الاخوان#الاخوان_اخطر_من_كورونا— مــ𓁳𓆃ـصــ𓅮ـري (@egypt446) July 25, 2021
احراق مقرّ حركة النهضة في توزر اليوم و الاحتجاجات مستمرة في عدد من ولايات الجمهورية و مطالبات بحلّ البرلمان #تونس pic.twitter.com/cU0UhunWI9
🚨 #تونس 🚨— Mohamed Taqi (@MohdTaqi11) July 25, 2021
مقرات #الإخوان تحترق الٱن في #القيروان ومدن أخري، ومازال الشعب التونسي يقاوم سرطان الاخوان#تونس_تنتفض pic.twitter.com/3kSQ95eqE9
تونس. ⛔توزر حاليا حرق جميع محتويات المقر و الإبقاء على الأعلام التونسية و توزيعها على المتظاهرين✌🇹🇳✌ pic.twitter.com/dHnDohfI4A— تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) July 25, 2021
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