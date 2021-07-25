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بيونتك: اللقاح يحمي من الإصابة بعدوى شديدة من كورونا وقد يجنب ضرورة الحصول على جرعة ثالثة

03:59 م الأحد 25 يوليه 2021
بيونتك: اللقاح يحمي من الإصابة بعدوى شديدة من كورونا وقد يجنب ضرورة الحصول على جرعة ثالثة

شركة بيونتك

واشنطن- (د ب أ):

ذكر موقع "داو جونز" الاخباري الامريكي، نقلا عن الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك"، أوغور شاهين، أنه من الممكن أن تنخفض المناعة التي يوفرها اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك" والمضاد لفيروس كورونا، إلا أن معظم الحاصلين على اللقاح سيظلون محميين ضد الإصابة بعدوى شديدة من مرض "كوفيد -19"، وقد لا يحتاجون إلى الحصول على جرعة ثالثة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاحد، أن تصريحات شاهين تأتي بعد أن أظهرت البيانات الأولية الواردة من إسرائيل أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في يناير الماضي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض ثلاث مرات أعلى من أولئك الذين حصلوا على اللقاح في مايو.

وأضاف أنه رغم ذلك، ليس هناك دليل على انخفاض المناعة الخلوية، لأن معظم حالات المصابين لن تنتهي بالاصابة بعدوى شديدة.

بيونتك فيروس كورونا شركة فايزر كوفيد -19

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