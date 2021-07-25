Masrawy logo white

وزير خارجية قطر يجري مباحثات مع نظيره الإيراني في طهران

03:44 م الأحد 25 يوليه 2021
وزير خارجية قطر يجري مباحثات مع نظيره الإيراني في طهران

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

طهران- (د ب أ):

التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف بطهران اليوم الأحد.

وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير خارجية قطر، الذي يجري زيارة لطهران حاليا، أجرى مباحثات اليوم مع ظريف استعرضا خلالها آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الدائرة أن الجانبين بحثا أيضا أهم القضايا الإقليمية والدولية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن محمد جواد ظريف وزير الخارجية القطري وزارة الخارجية الإيرانية

الخبر التالى:

المغرب ينفي التجسس على الرئيس الفرنسي ببرنامج بيجاسوس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

283985

إجمالي الإصابات

16481

إجمالي الوفيات

227490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا