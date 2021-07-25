وزير خارجية قطر يجري مباحثات مع نظيره الإيراني في طهران

طهران- (د ب أ):

التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف بطهران اليوم الأحد.

وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير خارجية قطر، الذي يجري زيارة لطهران حاليا، أجرى مباحثات اليوم مع ظريف استعرضا خلالها آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الدائرة أن الجانبين بحثا أيضا أهم القضايا الإقليمية والدولية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.