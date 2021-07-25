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مقتل أكثر من 100 شخص جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات غربي الهند

03:38 م الأحد 25 يوليه 2021
مقتل أكثر من 100 شخص جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات غربي الهند

الفيضانات غربي الهند

نيودلهي- (د ب أ):

لقي أكثر من 100 شخص حتفهم وفُقد العشرات بعد انهيارات أرضية وفيضانات وانهيار منازل وحوادث أخرى ناجمة عن الأمطار الموسمية غربي الهند، حسبما قال مسؤولون اليوم الأحد.

وتم تسجيل الوفيات في مقاطعات رايجاد وساتارا وبالجار وراتناجيري بولاية ماهاراشترا، بالإضافة إلى مومباي عاصمة الولاية.

وشهدت رايجاد معظم الوفيات، حيث دمر انهيار طيني ضخم قرية بأكملها، وهي قرية تيلاى، يوم الجمعة. وقال المسؤول في إدارة الكوارث في رايجاد، ساجار باتاك، عبر الهاتف: "عثرنا على 49 جثة حتى الآن، تسع منها اليوم".

وقال باتاك إن نحو 35 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، وتعد فرص العثور على أي ناجين ضئيلة. وقال "كل شيء مغطى بعدة أقدام من الطين، وما زالت (السماء) تمطر، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".

وأعلن وزير الإغاثة وإعادة التأهيل في ولاية ماهاراشترا، فيجاي واديتيوار، أن 138 شخصا قد لقوا حتفهم في أنحاء الولاية، وفُقد 59 آخرون.

ودمرت الأمطار الغزيرة منذ يوم الخميس الجسور والمباني والطرق في المنطقة.

وقال مسؤولون إن عدة قرى تقطعت بها السبل. وانتقلت فرق الإنقاذ إلى هذه المنطقة بقارب ومروحية.

وتوقع مكتب الأرصاد هطول المزيد من الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة خلال الموسم المطير في الهند، والذي يمتد من يونيو إلى أكتوبر.

الهند نيودلهي الانهيارات الأرضية أمطار

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