خليفة ميركل المحتمل يعارض التطعيم الإجباري ضد كورونا

برلين- (د ب أ):

أعرب ارمين لاشيت، مرشح تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار عن معارضته لتطبيق تطعيم إجباري ضد كورونا ولفرض قيود على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال زعيم حزب ميركل المسيحي الديمقراطي اليوم الأحد:" لا أعول على التطعيم الإجباري كما أنني لا أعول أيضا على الضغط على الناس بصورة غير مباشرة حتى يأخذوا التطعيم".

وأعرب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا عن اعتقاده بأن الأولوية يجب أن تكون الآن لإقناع أكبر عدد ممكن من المواطنين بأخذ تطعيم كورونا.

وكان رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون قد صرح بأن الأشخاص الذين لم يأخذوا التطعيم يمكن أن يتعرضوا لقيود ملموسة قريبا وذلك بسبب معاودة الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال براون في تصريحات صحفية "إذا كان لدينا معدل إصابة مرتفع على الرغم من إجراءات الفحص لدينا، فسوف يتعين على غير المطعمين تقليل مخالطاتهم ... يمكن أن يعني ذلك أن بعض الخيارات مثل المطاعم ودور السينما ودخول الملاعب، حتى بالنسبة للأشخاص غير المطعمين الذين تم فحصهم، لن تكون ممكنة بعد الآن، لأن الخطر على الآخرين مرتفع للغاية".

في المقابل، أكد لاشيت صحة المبدأ الذي يشترط إما أخذ التطعيم أو إجراء الاختبار أو التعافي من كوفيد-19 للقيام بأمور معينة " وهناك في أي دولة حرة حقوق حرية ليست قاصرة على مجموعات بعينها"، وأشار إلى أن الهدف يجب أن يتمثل في مكافحة الجائحة على النحو الذي يتيح معاودة تنفيذ كل حقوق الحرية والحريات الأساسية مرة أخرى.

ورأى لاشيت أن ارتفاع معدل التطعيم مهم لهذا الأمر " وأجد أننا يجب علينا الآن أن نفعل كل ما يلزم لإقناع المزيد من الأشخاص بأخذ التطعيم، وإذا وجدنا بعد ذلك في الخريف أن معدل التطعيم لا يزال أدنى من اللازم فأرى أنه يجب ساعتها أن نتدبر هذا الأمر لكن ليس الآن".