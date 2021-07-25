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مصرع وإصابة 55 شخصا في حادث تحطم حافلة بكرواتيا

12:43 م الأحد 25 يوليه 2021
مصرع وإصابة 55 شخصا في حادث تحطم حافلة بكرواتيا

الشرطة الكرواتية

زغرب- (أ ش أ):

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 45 آخرون في حادث انحراف حافلة عن إحدى الطرق السريعة وتحطمها في كرواتيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحادث وقع في حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من منطقة "سلافونسكي برود" على الطريق السريع بين العاصمة زغرب والحدود الصربية، مشيرة إلى أن أسباب وقوعه لم تتضح حتى الآن.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، بينما توقفت حركة المرور على الطريق السريع.

بدوره، قال قائد الشرطة المحلية فرانجو جاليتش، إن الحافلة كانت تقل أكثر من 60 شخصا، كما وصف الحادث بأنه "من أسوأ الحوادث التي شاهدها على الإطلاق".

وتم نقل المصابين الــ 45 إلى المستشفى في منطقة "سلافونسكي برود" لتلقي العلاج اللازم.. وقال مدير المستشفى جوزيب سامارجيتش، إن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - عن أسفه وحزنه العميق إزاء وقوع هذا الحادث، كما أعرب عن تعازيه لأقارب وعائلات الضحايا وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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الشرطة الكرواتية كرواتيا حادث تحطم حافلة بكرواتيا

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