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خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان لدعم ماليزيا بالأجهزة الطبية لمواجهة كورونا

12:30 م الأحد 25 يوليه 2021
خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان لدعم ماليزيا بالأجهزة الطبية لمواجهة كورونا

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض- (أ ش أ):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم مملكة ماليزيا الشقيقة بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ).

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن هذا التوجيه يأتي تأكيدًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة تجاه الدول الأشد تضرراً من جائحة كورونا وعمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية .

وأوضح الربيعة أن المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس کورونا، وأجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

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الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين مركز الملك سلمان للإغاثة ماليزيا فيروس كورونا

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