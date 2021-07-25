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وزارة الداخلية الأفغانية: اعتقال مدبر الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي

11:54 ص الأحد 25 يوليه 2021
وزارة الداخلية الأفغانية: اعتقال مدبر الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي

أفغانستان

كابول- (د ب أ):

ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، مرويس ستانكيزاي أنه تم اعتقال منظم الهجمات الصاروخية على القصر الرئاسي، خلال صلاة عيد الأضحى، مع ثلاثة آخرين في العاصمة كابول، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وتم إجراء الاعتقالات، خلال عملية شنتهاالقوات الخاصة الأفغانية على منطقة الشرطة الخامسة بالعاصمة.

وتابع ستانكيزاي أن "اسم المنظم الرئيسي هو مؤمن وكان متورطا أيضا في العديد من الهجمات بمنطقة بانغمان في كابول".

وأضاف "جميع هؤلاء الأشخاص أعضاء من طالبان".

ولم تعلق حركة طالبان بعد على اعتقال هؤلاء الأشخاص.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي سقوط ثلاثة صواريخ على العاصمة كابول، أثناء أداء رئيس البلاد، أشرف غني، وكبار الساسة صلاة عيد الأضحى.

أفغانستان وزارة الداخلية الأفغانية هجوم صاروخي عيد الأضحى

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