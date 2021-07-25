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مقتل جنديين تركيين وإصابة إثنين آخرين في شمال غربي سوريا

11:30 ص الأحد 25 يوليه 2021
مقتل جنديين تركيين وإصابة إثنين آخرين في شمال غربي سوريا

وزارة الدفاع التركية

دمشق- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديين تركيين قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم على عربتهم المدرعة في شمال سوريا، وأن القوات التركية أطلقت النار على الفور ردا على الهجوم.

وقالت الوزارة في بيان لها على تويتر أمس إن "نيراننا العقابية ضد المواقع الإرهابية مستمرة"، مضيفة أن الهجوم وقع في المنطقة الحدودية التي نفذت فيها عملية "درع الفرات"عام 2016 لإبعاد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهجوم وقع في منطقة الباب.

وتسيطر تركيا السيطرة على شمال غربي سوريا، ولديها وجود عسكري كبير هناك.

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