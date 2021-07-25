الكويت تُدين استمرار الحوثيين تهديد أمن السعودية

الكويت- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهداف المدنيين والمناطق المدنية فيها واستقرار المنطقة من قبل ميليشيا الحوثي عبر إطلاق عدد من الطائرات المُسيرة باتجاه المناطق الجنوبية وصاروخ بالستي باتجاه جازان.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن مثل هذه المُمارسات العدوانية والإصرار عليها وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، واستهداف المدنيين تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني؛ الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لمحاسبة مرتكبيها.

وجددت التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.