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الكاظمي يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

09:08 ص الأحد 25 يوليه 2021
الكاظمي يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):
أعلن التلفزيون العراقي الحكومي اليوم الأحد أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي توجه اليوم برفقة وفد حكومي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

وقال الكاظمي لتلفزيون "العراقية" قبيل المغادرة إن الزيارة تأتي لترسيخ العلاقات بين العراق وأمريكا على أساس التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتتويج جهود طويلة من العمل في إطار الحوار الاستراتيجي بتنظيم العلاقة بين البلدين.

ويقود وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين منذ أيام مفاوضات رسمية في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتنظيم انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

مصطفى الكاظمي زيارة رسمية الولايات المتحدة العراق

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