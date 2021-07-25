التحالف العربي: الدفاعات الجوية تدمر صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

الرياض - أ ش أ:

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية استطاعت تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية باليمن - في بيان أوردته قناة (السعودية) الإخبارية - إن محاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين جرى تدميرها، مضيفا أنه جرى اتخاذ الإجراءات العملية للتعامل مع مصادر التهديدات.

وكان التحالف أعلن - في وقت سابق - تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.