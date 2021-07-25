اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن عن عشر حالات إصابة جديدة بعدوى كورونا

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد عن تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في الأولمبياد، ليصل بذلك عدد المصابين بين المعنيين بالأولمبياد منذ أول يوليو إلى 132 حالة.

وأوضحت اللجنة أن الحالات الجديدة تتضمن رياضيين اثنين، من بينهما أحد أفراد فريق التجديف الهولندي.

وأعلنت بعثة هولندا أمس السبت أن الفحوص كشفت عن إصابة لاعب التجديف فين فلوريين /21 عاما/ بعدوى فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن فلوريين، وهو نجل رولاند فلوريين المتوج في أولمبياد 1988، أحرز المركز الرابع بين ستة متسابقين خلال التصفيات التي أقيمت أمس الأول الجمعة.

وتخضع طوكيو لحالة الطوارئ تزامنا مع إقامة الأولمبياد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي كانت قد تسببت في تأجيل الأولمبياد من العام الماضي إلى العام الجاري.