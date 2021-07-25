أستراليا.. حث سكان سيدني على تلقي التطعيم مع تفاقم تفشي كورونا

سيدني (د ب أ):

حثت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأحد السكان على الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا مع تفاقم تفشي المرض في الولاية.

وسجلت الولاية اليوم الأحد 141 إصابة جديدة بكورونا مكتسبة محليًا وحالتي وفاة، من بينهما امرأة في الثلاثينيات من العمر ولم تكن لديها مشاكل صحية سابقة.

وعلى الرغم من الإغلاق المكثف لسيدني والمستمر لأربعة أسابيع إلا أن عدد الحالات يرتفع بشكل مطرد في جنوب غرب المدينة، مركز تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى.

وكانت أستراليا قد قضت افتراضيا على كورونا العام الماضي، لكنها تواجه الآن عقبات بسبب بطء تقديم اللقاحات في جميع أنحاء البلاد في الوقت الذي تحاول فيه القضاء على تفشي جديد للمرض.

وحثت بريجيكليان سكان الولاية اليوم على الحصول على التطعيم وقالت: "أثناء تفشي دلتا، تؤدي زيادة معدلات التطعيم، حتى من الجرعة الأولى، إلى إبطاء الانتشار"

وقالت: "هذا ما سيخرجنا من تفشي المرض جنبا إلى جنب مع القيود".

وتسبب قلة المتوفرمن لقاح فايزر والنصائح المتضاربة حول من يجب أن يتلقى لقاح أسترازينيكا إلى تردد كثير من الناس في الحصول على اللقاح. وتلقى فقط 8ر12 % من الأستراليين التطعيم بشكل كامل.

وقالت بريجيكليان أيضا إنها "شعرت باستياء كبير" من آلاف المتظاهرين المناهضين للإغلاق والذين تجاهلوا أوامر البقاء في المنزل يوم السبت وتجمعوا في الحي التجاري بوسط سيدني.

وقالت "سنعرف بمرور الوقت" ما إذا كانت الاحتجاجات، التي تحولت في بعض الأحيان إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، ستؤدي إلى إصابة المزيد من الأشخاص.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهامات لاثنين من المتظاهرين بسبب مزاعم قيامهما بضرب حصان تابع للشرطة. وأظهرت صورة نشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية رجلا يلكم حصانا على فتحة أنفه.

وجرى تنظيم احتجاجات مماثلة في بريسبان وملبورن.