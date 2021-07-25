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كوريا الجنوبية تسجل 1487 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:11 ص الأحد 25 يوليه 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1487 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

سول - (د ب أ):
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1487 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 188 ألفا و 848 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 5 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2073.

كما تعافي من المرض 1129 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 166 ألفا و 375 حالة.

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