الإعلام الأمني العراقي: الإطاحة بشبكتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر

بغداد - (د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مساء السبت تمكن وكالة الاستخبارات من الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر في محافظتي كركوك والأنبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار تعقب العصابات الإرهابية وملاحقة فلولها وأذنابها ووفاءً لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر وشهداء العراق كافة، وبناءً على المتابعة والتعقب الاستخباري للمفارز الأمنية والفنية ومقاطعة المعلومات وإكمال إجراءات البحث والتحري، نجح أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار".

وأضافت الخلية أن "الشبكتين الإرهابيتين مسؤولتان عن تفجير مدينة الصدر الذي حصل يوم 19 يوليو الجاري وكانتا تخططان لإسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي، إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات بما يسمى(بغزوة العيد) وإفشال مخططاتهم الدنيئة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل بما اقترفته أيديهم من جرم بحق أبناء الشعب".

وأسفر تفجير انتحاري استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، الاثنين الماضي، عن مقتل 30 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.