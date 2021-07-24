القبض على رجل بعد محاولته دهس أشخاص في إنجلترا

لندن - (د ب أ)

ألقت السلطات بمدينة بلاكبول في إنجلترا القبض على رجل للاشتباه في محاولته قتل أشخاص، بعد أن صدمت سيارة عددًا من المارة في متنزه بالمدينة.

وتلقت الشرطة بلاغًا اليوم يفيد بأن سيارة انطلقت مسرعة لتصدم مجموعة صغيرة من الأشخاص بالقرب من منطقة نورث بيير، وهو رصيف الشمال الواقع أقصى الشمال من الأرصفة الساحلية الثلاثة في بلاكبول، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفر سائق السيارة من موقع الحادث بعد حضور الشرطة.

إلا أنه بعد تفتيش المنطقة، تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من مانشستر بعد ذلك بوقت قصير للاشتباه في محاولته القتل ولا يزال رهن الاحتجاز.

ولم يتم الكشف عن هوية الرجل أو دوافعه المحتملة.