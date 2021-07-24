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الأمن العراقي يلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار وصلاح الدين

11:23 م السبت 24 يوليه 2021
الأمن العراقي يلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار وصلاح الدين

الأمن الوطني العراقي

العراق - (أ ش أ)

ألقت السلطات الأمنية العراقية، القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين العراقيتين.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن السلطات الأمنية العراقية، انه "على ضوء معلومات دقيقة لمفاصل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية قسمي استخبارات قيادة عمليات سامراء والانبار أكدت تواجد ثلاثة ارهابيين اثنان منهم في الانبار والآخر في صلاح الدين"، موضحة انه " تم وعلى الفور تحرك عناصر شعبة استخبارات الفرقة العاشرة وقوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة 40 ( قيادة عمليات الانبار) لتتمكن من إلقاء القبض عليهما في الصقلاوية بمدينة الفلوجة".

وأشارت الى انه "في الوقت ذاته تحركت فيه عناصر قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات فوج مغاوير القيادة الثاني وقوة برية من الفوج ذاته نحو الارهابي الثالث وتم القبض عليه في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".

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ضبط إرهابيين الأمن العراقي الأنبار محافظة صلاح الدين

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