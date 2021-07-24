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إعطاء 3.82 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

11:05 م السبت 24 يوليه 2021
إعطاء 3.82 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

لقاح كورونا

نيويورك - (د ب أ)

تجري حاليًا أكبر حملة تطعيم في التاريخ. وتم إعطاء أكثر من 82ر3 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 180 دولة، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء. وكان أحدث معدل للتطعيم حوالي 9ر32 مليون جرعة في اليوم.

وتم إعطاء 341 مليون جرعة حتى الآن في الولايات المتحدة. وبلغ متوسط الجرعات المعطاة في الأسبوع الماضي 548914 جرعة في اليوم.

وتم إعطاء أكثر من 82ر3 مليار جرعة من اللقاحات، أي ما يكفي لتحصين 9ر24 % من سكان العالم.

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