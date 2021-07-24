التحالف العربي يدمر 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب السعودية
الرياض - (أ ش أ):
أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية.
وشدد التحالف، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم /السبت/ - على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.
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