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التحالف العربي يدمر 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب السعودية

11:00 م السبت 24 يوليه 2021
التحالف العربي يدمر 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب السعودية

التحالف العربي

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية.

وشدد التحالف، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم /السبت/ - على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.

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