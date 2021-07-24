التحالف العربي يدمر 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب السعودية

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية.

وشدد التحالف، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم /السبت/ - على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.